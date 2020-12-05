تكريم نادي شعب قوص بعد صعودة لدوري القسم الثالث

بعد صعود نادي شعب قوص برئاسة الكابتن شريف العمدة وحصولة علي المركز الأول في دوري القسم الثالث لكرة القدم عن قطاع جنوب الصعيد الممثل في محافظات أسوان والاقصر وقنا وسوهاج بدون أي إمكانيات مالية نتيجة جهود مجلس إدارة النادي المضنية برصيد 13 نقطة بعد فوزة باربع مباريات وتعادل مباراة واحدة وهزيمة وحيدة.





حصل نادي شعب قوص علي تكريم مستحق من منطقة كرة القدم بمحافظة قنا وتسلم التكريم السيد شريف العمدة رئيس مجلس الإدارة في الحفل الذي اقامتة المنطقة مؤخرا.





وقال الكابتن شريف العمدة رئيس نادي شعب قوص أن الإمكانيات البشريه والعقليه الفذة لأبناء شعب قوص من مجلس إدارة وجهاز فنى عالي صاحب خبرات وصاحب فكر وهم كل من الكابتن حمدى عبد الفتاح مديرا للكره والكابتن إبراهيم محمود مديرا فنيا والكابتن محمد حمدى مدرب عام

والكابتن ياسر هجان مدربا للحراس والكابتن محمود وهبي الجندى المعلوم إداري الفريق الأول والناشئين والكابتن احمد رجب اخصائي التأهيل.





واوضح شريف العمدة رئيس النادي أن الشعب لا يملك مقومات ماديه ولا حتى ملعب خاص به للمباريات ولولا الله ثم تعاون مجلس إدارة نادى قفط برئاسة الحاج صلاح عباس فى فتح أبواب ملعب قفط على مصراعيها لنادى الشعب ما كان هناك صعود يذكر للشعب وكذلك تعاون مجلس إدارة نادى سكر قوص برئاسة السيد الكيميائي رئيس قطاعات مصانع سكر قوص محمد بك إبراهيم فى فتح أبواب ملعب السكر لإقامة تدريبات فريق شعب قوص على ملعب سكر قوص.

ووجه شريف العمدة الشكر لرجال نادي الشعب وقال لهم أثبتم للجميع أنكم فعلا رجال تحملتم الكثير حتى تصلوا إلى ما وصل إليه نادي الشعب الان على ايديكم وباقدامكم وبقراركم وبإخلاصكم وانكم فرضتم أنفسكم على القسم الثالث وليست المره هذة هي الاولى التي يصعد نادي الشعب على أيديكم بل المره الثانيه وليست على التوالي.





وأشاد الكابتن شريف العمدة بجهود اللاعبين المضنية والتي لها الدور الأكبر في صعود نادي شعب قوص ممثلا لجنوب الصعيد.





الجدير بالذكر ان نادي شعب قوص قد صعد للقسم الثالث قبل إنتهاء دورى الترقي بمباراه واحده حيث جنى شعب قوص تعب سنوات عديدة فى ظل عدم الإمكانيات الماديه للنادى لأن النادى ليس له موارد تذكر سوى ملعب الخماسي الترتان.