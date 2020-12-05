نجوم انتقلوا من الأهلي إلى الزمالك.. أبرزهم التوأم والحضري وآخرهم الشيخ

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أعلن النادي الزمالك تعاقده رسميًا مع أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض بالموسم المقبل، وذلك بعد إنهاء اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء بالتراضي بين الطرفين.

ووقع أحمد الشيخ على عقود انتقاله إلى النادي الزمالك بشكل رسمي لمدة 3 مواسم مقبلة، ليدافع عن ألوان القميص الأبيض بداية من الموسم الكروي الجديد 2020 – 2021.

وانضم "الشيخ" لقائمة اللاعبين الذين انتقلوا من النادي الأهلي إلى الغريم التقليدي الزمالك، والتي تضم العديد من الأسماء اللامعة من نجوم الكرة المصرية ونستعرض أبرزهم في هذا التقرير:-

- جمال عبد الحميد:

نجم منتخب مصر السابق لعب ضمن صفوف النادي الأهلي لمدة 7 سنوات من 1977 وحتي 1984، قبل استغناء مسئولي القلعة الحمراء عن خدماته بسبب الإصابة، وانتقل بعدها للزمالك ولعب معه 10 سنوات حقق خلالها العديد من النجاحات والبطولات وبات واحد من أبرز نجوم النادي عبر تاريخه.

- التوأم حسام وإبراهيم حسن:

من الصفقات التي أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري، انتقال التوأم حسام وإبراهيم حسن نجما الأهلي السابقين إلى الغريم التقليدي الزمالك عام 2000 بعد رفض مسئولي القلعة الحمراء التجديد لهما، ولعب الثنائي 4 سنوات مع الفريق الأبيض وحققوا خلالها عدد من البطولات.

- أيمن شوقي:

بعد 10 سنوات قضاها داخل صفوف النادي الأهلي حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، انتقل إلى النادي الزمالك موسم 1994 / 1995 بعد استغناء مسئولي القلعة الحمراء عن خدماته، ولعب 3 سنوات مع الفريق الأبيض وتوج معه بلقب دوري أبطال إفريقيا وبعدها أعلن اعتزاله وهاجر إلى أمريكا.

- محمد عبد الجليل:

بعد استغناء مسئولو النادي الأهلي عن خدماته، انتقل محمد عبد الجليل إلى النادي الزمالك في صفقة مفاجئة عام 1994 واستمر معه 3 سنوات حتي 1997، ولم يحقق انجازات تذكر مع الفريق الأبيض.

- زكريا ناصف:

يعد واحد من أبرز نجوم الأهلي لعب معه 8 سنوات تقريبًا من 1980 – 1988 حقق خلالها العديد من الألقاب والبطولات وبعد الاستغناء عنه انتقل إلى الزمالك ولعب معه موسم واحد 1988-1989 ولكنه لم يحقق أي بصمة مع أبناء ميت عقبة ليعلن اعتزاله.

- فليكس:

يعد من أبرز المهاجمين الأفارقة الذين لعبوا في صفوف الأهلي ولعب مع الفريق الأهلاوي 5 سنوات، رحل بعدها عن مصر وتنقل بين عدة أندية قبل عودته وانضمامه لصفوف الزمالك ولعب معه موسم 2001 -2002.

- أحمد حسن:

بعد عودته من رحلة احترافية طويلة في أوروبا انضم أحمد حسن لصفوف الأهلي عام 2008 ولعب معه حتي 2011، وبعد استغناء مسئولي القلعة الحمراء عن خدماته، انتقل للزمالك ولعب معه موسمين وتوج بكأس مصر.

- عصام الحضري:

لعب عصام الحضري 12 عاماً تقريبا داخل صفوف النادي الأهلي وحقق معه العديد من النجاحات والألقاب والبطولات، وبعد هروبه عام 2008 لسويسرا وانضمامه لنادي سيون، عاد بعدها لمصر ولعب موسم مع الإسماعيلي، قبل انتقاله للزمالك ولعب معه موسم 2010 – 2011 ولكنه لم يحقق أي نجاح.

- حسين ياسر:

انتقل إلى النادي الأهلي عام 2008 ولعب معه لمدة عامين وحصل معه على الدوري الممتاز "مرتين"، وبعدما استغني الأهلي عن خدماته انتقل لنادي الزمالك موسم 2009 – 2010 ولعب معه موسمين ولم يتوج بأي بطولات.

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