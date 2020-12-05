طرق وكباري.. تعرف على مشروعات الربط بين القاهرة والإسكندرية

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تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع الطرق، من خلال إنشاء الطرق والكبارى الجديدة، بجانب تطوير شبكة الطرق الحالية، التى تعد شريانا، يربط بين المحافظات، ويساهم فى تدفق وسائل النقل، بما ينعكس على انتعاش وتسهيل حركة التجارة، كما أنها تحقق منافع أخرى من خلال تراجع معدلات الحوادث التى تشهدها الطرق، والحد منها بعد الانتهاء من تطويرها وتوسعتها.



ومن بين أهم الطرق الموجودة فى مصر، طريق القاهرة - الإسكندرية، الذى يربط بين العاصمة بعروس البحر المتوسط، ويساهم إلى حد كبير فى تدفق السلع والبضائع الواردة إلى ميناء الإسكندرية، ونقلها إلى القاهرة، ومن ثم إلى باقى محافظات الجمهورية.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المشروعات المقامة على طريق القاهرة - الإسكندرية:



- تواصل وزارة النقل أعمال تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية.



- يتم توسعة الطريق بداية من من شبرا حتى محافظة الإسكندرية، ليكون 4 حارات بكل اتجاه.



- تستهدف التوسعات تحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وتسهيل حركة تنقل المواطنين.



- من بين المشروعات المقامة على طريق القاهرة - الإسكندرية، مشروع كوبرى الشموت.



- يشمل المشروع إنشاء كوبرى جديد باتجاه القاهرة، ورفع كفاءة الكوبرى الحالى باتجاه الإسكندرية.



- ويتم تنفيذ كوبرى أجهور الرمل - كوبرى عرب الرمل العلوى.



- كما يتم تنفيذ كوبرى طوخ - طنبشا.



- يبلغ طول الكوبرى 800 متر.



- وتبلغ التكلفة الإجمالية للكوبرى 173.6 مليون جنيه.



- بلغت نسبة تنفيذه الكلية 86.5%، بعدما تم الانتهاء من اتجاه القاهرة إلى الإسكندرية بنسبة 100%.



- جارٍ العمل فى الاتجاه من الإسكندرية إلى القاهرة، وبلغت نسبة تنفيذه 73%.



- ويتم إنشاء 10 كبارى علوية على امتداد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى.



- من بين الكبارى كوبرى الشرقاوية، وقلما الذى تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله تجريبيا.



- كما يتم إنشاء كوبرى عرب الرمل وطوخ طنبشا والروضة وكوبري جنبواى "صفط الحرية" و"دسونس أم دينار"، وكفر الدوار، وكوبرى كوم إشو "كنج عثمان العلوى"، ودسونس الحلفاوية للمشاة.



- ستساهم هذه الكبارى فى إلغاء التقاطعات السطحية، لتحقيق سيولة مرورية بالطريق، وإنهاء الاتختناقات المرورية، ومنع التكدس، ومنع وقوع الحوادث المرورية بمناطق إقامة الكبارى.



- كما يتم تطوير المسافة من بنها حتى بركة السبع بطول 15 كيلومترا.



- وتجرى أعمال رفع كفاءة وصيانة عدد من القطاعات الأخرى بالطريق، مثل: المسافة من بركة السبع حتى طنطا بطول 22 كيلومترا، ووصلة دفرة بطول 28 كيلومترا.



- سيتم استخدام تقنية إعادة تدوير الأسفلت لمسافة 16 كيلومترا باتجاه القاهرة فى هذه الوصلة.



- كما تجرى أعمال إنشاء مسار جديد لطريق طنطا - السنطة - زفتى "مرحلة أولى"، فى المسافة من مدينة طنطا حتى مدينة السنطة بطول 11 كيلومترا، حيث يتم تنفيذ هذه المسافة بـ3 حارات مرورية لكل اتجاه، و4 كبارى.



- وسيساهم الطريق فى الربط بين محافظات الدقهلية، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية.



- وتجرى أعمال رفع كفاءة طريق الباجور - القناطر الخيرية بطول 33 كيلومترا، وتكلفة 138.6 مليون جنيه.



- وتستخدم تقنيات FDR لإعادة تدوير طبقات الأسفلت والأساس.



