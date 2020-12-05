غدا في مهرجان القاهرة السينمائي.. عرض الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن"

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:14 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يعرض مهرجان القاهرة في التاسعة من مساء غدا الأحد بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم الوثائقي المصري "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، وذلك في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.



يتتبع "عاش يا كابتن" على مدار ٤ سنوات رحلة “زبيبة” الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عامًا، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من ٢٠ عامًا في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

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