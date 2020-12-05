غدا.. عرض الوثائقي اللبناني "تحت السموات والأرض" في مهرجان القاهرة
السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:12 م
مصطفى فكيه
Advertisements
يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة والنصف من ظهر غدا الأحد، الفيلم الوثائقي اللبناني الفرنسي "تحت السموات والأرض" للمخرج روي عريضة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.
الفيلم الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، تدور أحداثه حول شاب عمره 32 عامًا يحاول كسر الرقم القياسي في الغوص العميق، رغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنه يقرر أن يدير ظهره إلي كل هذه الأحداث المزعجة.
الفيلم الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، تدور أحداثه حول شاب عمره 32 عامًا يحاول كسر الرقم القياسي في الغوص العميق، رغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنه يقرر أن يدير ظهره إلي كل هذه الأحداث المزعجة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا