غدا.. عرض الوثائقي اللبناني "تحت السموات والأرض" في مهرجان القاهرة









الفيلم الذي يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، تدور أحداثه حول شاب عمره 32 عامًا يحاول كسر الرقم القياسي في الغوص العميق، رغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنه يقرر أن يدير ظهره إلي كل هذه الأحداث المزعجة.

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في الثانية عشرة والنصف من ظهر غدا الأحد، الفيلم الوثائقي اللبناني الفرنسي "تحت السموات والأرض" للمخرج روي عريضة، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.