جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه يوقع عقود بقيمة 37 مليون جنيه مع جمعيات أهلية

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقودًا بقيمة 37.4 مليون جنيه مع جمعيات أهلية بمحافظتي الفيوم والمنيا لتوفير مشروعات بهذه المحافظات.

وقال البيان الصادر على الجهاز، إن وفدًا من قيادات جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، زار محافظتي الفيوم والمنيا حيث التقى الوفد بالسادة المحافظين.

وأضاف أنه تم توقيع 28 عقدًا مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظتين للبدء في تنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات خاصة بالبيئة والصحة ومحو الأمية.

وتضمنت الزيارة توقيع 11 عقدًا مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بإجمالي تمويل 14.9 مليون جنيه تتيح حوالي 500 فرصة عمل وما يزيد على 182 ألف يومية تشغيل أثناء تنفيذ هذه المشروعات،

كما وقع الصندوق 17 عقدًا بمحافظة المنيا بإجمالي تمويل 17 مليون جنيه تتيح 325.677 يومية تشغيل.

ووقع الجهاز بتوقيع 5 عقود مع الجمعيات الأهلية للتمويل متناهي الصغر بهدف التوسع في توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر بكلا المحافظتين منهم عقدان بمحافظة الفيوم بقيمة 2.7 مليون جنيه أحدهما يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والثاني يتم تنفيذه ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بتمويل من البنك الدولي.

كما وقع الجهاز 3 عقود بمحافظة المنيا بقيمة 2.8 مليون جنيه يتم تنفيذهم ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بتمويل من البنك الدولي.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في البيان إن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بخطط الدولة لتطوير الصعيد ويعمل على التنسيق مع مختلف محافظات الصعيد لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا.

وأوضحت جامع، في البيان أن هذه الخدمات تتم من خلال تمويل مشروعات لتحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية لتساهم في رفع مستوى المعيشة لأبناء الصعيد ولتوفير بيئة مناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر