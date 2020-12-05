جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطه يوقع عقود بقيمة 37 مليون جنيه مع جمعيات أهلية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:51 م
Advertisements

  وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عقودًا بقيمة 37.4 مليون جنيه مع جمعيات أهلية بمحافظتي الفيوم والمنيا لتوفير مشروعات بهذه المحافظات.                                                                    

وقال البيان  الصادر على الجهاز،  إن وفدًا من قيادات جهاز تنمية المشروعات برئاسة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، زار محافظتي الفيوم والمنيا حيث التقى الوفد بالسادة المحافظين.

 

وأضاف أنه تم توقيع 28 عقدًا مع عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظتين للبدء في تنفيذ اتفاقية التصدي للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروعات خاصة بالبيئة والصحة ومحو الأمية.

 

وتضمنت الزيارة توقيع 11 عقدًا مع الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بإجمالي تمويل 14.9 مليون جنيه تتيح حوالي 500 فرصة عمل وما يزيد على 182 ألف يومية تشغيل أثناء تنفيذ هذه المشروعات،

 

كما وقع الصندوق 17 عقدًا بمحافظة المنيا بإجمالي تمويل 17 مليون جنيه تتيح 325.677 يومية تشغيل.

 

ووقع الجهاز بتوقيع 5 عقود مع الجمعيات الأهلية للتمويل متناهي الصغر بهدف التوسع في توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر بكلا المحافظتين منهم عقدان بمحافظة الفيوم بقيمة 2.7 مليون جنيه أحدهما يتم تنفيذه بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والثاني يتم تنفيذه ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بتمويل من البنك الدولي.

 

كما وقع الجهاز 3 عقود بمحافظة المنيا بقيمة 2.8 مليون جنيه يتم تنفيذهم ضمن مشروع المبادرة للتمويل متناهي الصغر بتمويل من البنك الدولي.

 

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في البيان إن الجهاز يولي اهتماما كبيرا بخطط الدولة لتطوير الصعيد ويعمل على التنسيق مع مختلف محافظات الصعيد لتنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات التنموية بالقرى الأكثر احتياجا.

 

وأوضحت جامع، في البيان أن هذه الخدمات تتم من خلال تمويل مشروعات لتحسين البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والبشرية لتساهم في رفع مستوى المعيشة لأبناء الصعيد ولتوفير بيئة مناسبة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 14 دقيقة

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ نصف ساعة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الفراعنة يغادر الإسكندرية ويتوجه للقاهرة للتعاقد مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ ربع ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 6 ساعات

صالح جمعة: ارتداء تيشرت الأهلي تاج على رأسي.. وهذه رسالتي للجماهير

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ 11 دقائق

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

كريم بامبو كلمة السر في مفاوضات الزمالك مع علي غزال

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

"لجنة المشروعات بالبرلمان" تناقش ملف صناعة التمويل متناهي الصغر مع المختصين

"تنمية المشروعات" يمول المشروعات عبر 14 جمعية أهلية في 9 محافظات

"الرقابة المالية" توافق على تعديل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

مدير "تنمية المشروعات": تمويل 180 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بمحافظة قنا

10 ملايين و216 ألف جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا

محافظ قنا: 203 مليون جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة خلال العام

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

06:46 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم