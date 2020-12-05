لمستخدمي سامسونج.. تحديث الهواتف لنظام اندرويد 11 في عام 2021

تعتزم شركة سامسونج تحديث جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية تقريبًا إلى نظام التشغيل Android 11 في عام 2021.





وبحسب موقع "PhoneArena"، فإن هواتف الشركة الأولى "Galaxy S20" و "Galaxy S20 +" و "Galaxy S20 Ultra" ستحصل على نظام Android 11 في البداية ثم ستتبعها هواتف Samsung التالية:





جالكسي S10

جالكسي S10 +

جالكسي S10 لايت

جالكسي نوت 10

جالكسي نوت 10+

جالكسي نوت 20

جالكسي نوت 20 ألترا

هاتف Galaxy Z Flip

جالكسي Z فولد 2





وتخطط سامسونج لإصدار تحديث مستقر لأنظمة أندرويد لمختلف النماذج طوال عام 2021، حيث تلقت أجهزة Galaxy Tab E8 آخر تحديث في سبتمبر 2019.