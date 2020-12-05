مدرب الإسماعيلي: الأداء مرضي وهدفنا البطولة العربية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:04 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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عبر أحمد العجوز مدير الكرة للفريق الأول بالإسماعيلى عن رضاه من أداء اللاعبين خلال ودية مصر المقاصة والتى انتهت بانتصار الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأضاف فى تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :”الفريق يتطور من مباراة لأخرى وبشكل ملحوظ ،لاعبو الفريق الجدد إضافة مميزة ونجح معظمهم فى الانسجام بشكل كبير مع باقى عناصر الفريق”.

واستكمل حديثه :”حينما نلعب أى بطولة يكون هدفنا هو المنافسة والتتويج بها ،أمامنا فرصة جلية للعودة لمنصات التتويج من خلال البطولة العربية”.

وأتبع احد نجوم الفريق فى عصره الذهبى :”شىء إيجابى هو إنطلاق البطولة العربية بعد بدء منافسات الدورى العام الجديد فهو سيمنحنا جاهزية كبيرة قبل تلك البطولة المنتظرة”.

واختتم العجوز:”الوديات نتطلع من خلالها لتجهيز اللاعبين لأعلى مستوى فنى وبدنى استعدادا للمنافسات الرسمية”.

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