"مستقبل وطن" : "السبكي" غداً ببورسعيد لمتابعة واقعة نقل مرضى كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:02 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، عن تواصلها الدائم والمتواصل خلال الساعات الماضية مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن حضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد الوزيرة، إلي المحافظة غدًا للوقوف علي أسباب واقعة أمس الجمعة، ونقل حالات مصابة بكورونا إلي عدد من المستشفيات الأخرى.

وأكدت الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، أنه لابد من الوقوف علي الأسباب الحقيقية وراء نقل المرضي مما تسبب في حالة من القلق لدي أهالي المحافظة بالكامل.

وأوضحت الهيئة البرلمانية، أنها تابعت الأزمة منذ بدايتها وبعد تلقيها عدة شكاوي واستغاثات من أهالي المرضى، مشيره إلي أن حزب مستقبل وطن سيظل دائما وأبدا هو صوت أهالي المحافظة داخل الغرف النيابية.

وثمنت الهيئة البرلمانية بالحزب، علي جهود الأطقم الطبية، داخل المستشفيات خاصة التي تواجه فيروس كورونا، الذين هم الدرع الأول للدفاع عن حياة المصريين.

وناشدت الهيئة البرلمانية، الجميع في محافظة بورسعيد، بالتكاتف والتعاون خلال هذه الفترة لعبور أزمة فيروس كورونا، مؤكده علي أنها لن تتوانى عن حق أي مواطن خاصة في ملف الصحة.

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