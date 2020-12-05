أسامة عبد الفتاح: أفلام مسابقة أسبوع النقاد من الشباب وعن قضاياهم.. ودورها تشجيع المواهب الجديدة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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قال الناقد السينمائي أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، إن المسابقة قسم للشباب بالأساس باعتبارها مخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، ودورها تشجيع المواهب الجديدة التي يتم ضخها في صناعة السينما، ليكون مهرجان القاهرة شاهدا على بدايات؛ كما أن موضوعات الأفلام المشاركة هذا العام – وعددها سبعة من سبع دول وأربع قارات عن الشباب وقضاياهم ومشكلاتهم.


وأوضح "عبد الفتاح" أن هناك ثلاثة أفلام تتناول قضية البلوغ أو التحول من الطفولة للمراهقة والشباب: الأول الهولندي (ذهب)، الذي يدور حول حلم لاعب جمباز شاب بالحصول على الميدالية الذهبية في الألعاب الأوليمبية، والمشاعر الجديدة التي تطرأ عليه عندما يقابل معالجة نفسية شابة، مما يغير نظرته تجاه كل شيء. والثاني هو البرازيلي (اسمي بغداد)، الذي يتابع بحس مرهف ومهارة تقنية واضحة مشاعر وتحولات فتاة في السابعة عشرة تمارس التزلج مع أصدقائها الذكور وتعيش حياة غير عادية مع أسرتها وأصدقاء والدتها إلى أن تتغير حياتها عندما تقابل من يشاركنها هوايتها من الفتيات. أما الثالث، فهو المكسيكي (الصيف الأبيض)، الذي يغوص في أعماق مراهق وحيد تتغير حياته بالكامل عندما تأتي والدته، التي يرتبط بها بشكل خاص جدا ووثيق لأنه لا يملك سواها، بصديقها الجديد ليعيش معهما، ليقدم الفيلم ثالوثا دراميا غير تقليدي على الشاشة، حيث يتكون من أم وابن وعشيق.



وأضاف "عبد الفتاح" أن هناك فيلمين يتجاوزان المراهقة إلى مرحلة الشباب، والرغبة في إثبات الذات والتحقق في العمل والحياة بشكل عام، الأول الإيطالي (ازرع الريح)، الذي تقاتل فيه خريجة جامعية، متخصصة في الهندسة الزراعية، لإنقاذ والدها الغارق في الديون، وقبل ذلك إنقاذ بلدتها المدمرة والملوثة بعد أن ماتت كل أشجار الزيتون عليها بسبب آفة زراعية. أما الثاني، فهو الصيني (الأفضل لم يأت بعد)، الذي يعبر بقوة عن آمال وطموحات عامل شاب قادم من بلدة صغيرة، بعد الانتهاء من دراسته الثانوية، إلى العاصمة الضخمة بكين على أمل تحقيق حلمه بأن يعمل صحفيا.

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