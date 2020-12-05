مانشستر سيتي يفوز على فولهام ويقفز للمركز الرابع بالبريميرليج

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
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حقق فريق مانشستر سيتي فوز غالي ومستحق على نظيره فولهام بنتيجة 2-0  اليوم السبت، في الجولة 11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


وقفز مانشستر سيتي من المركز الحادي عشر إلى المركز الرابع برصيد 18 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام ليستر سيتي، إذ حقق الفريق اليوم الفوز الثاني له على التوالي في المسابقة وهو الخامس للفريق مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمتين في المباريات العشرة التي خاضها بالمسابقة حتى الآن، وتتبقى له مباراة مؤجلة.


وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها مانشستر سيتي انتصارين متتاليين في مبارياته بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.


وتجمد رصيد فولهام عند 7 نقاط في المركز السابع عشر بعدما مني بالهزيمة الثامنة له في 11 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن.


وحسم مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما رحيم ستيرلينغ وكيفن دي بروين في الدقيقتين الخامسة و26 من ضربة جزاء ليترجم بهما الفريق تفوقه التام على منافسه.


وفي الشوط الثاني، فشل مانشستر سيتي في ترجمة تفوقه وسيطرته على مجريات اللعب إلى مزيد من الأهداف.


وحقق مانشستر سيتي اليوم انتصاره العاشر على التوالي في آخر عشر مباريات خاضها أمام فولهام في مختلف البطولات.

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