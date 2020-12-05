عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا



وتابع، أنه سوف يضطلع على القضية خلال 48 ساعة، معقبا: "مقدرش أقول حاجة إلا بعد ما اضطلع على الأوراق".



ولفت إلى أن المتهم سوف يمثل أمام جهات التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا.



ألقت أجهزة الأمنية،القبض على رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور، بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.



يُذكر أن، في يناير 2015 تم تبرئة "السويركي"، من تهمة إهانة علم مصر، من محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، حيث وجدت في مبيعات المحلات المملوكة له أحذية عليها علم مصر.



قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إنه تم توكيله للدفاع عن رجب السويركي، صاحب محلات "التوحيد والنور"، بعد القبض عليه.وأوضح "عاشور" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه تم القبض على "السويركي" فجر أمس، وتم توكيله للدفاع عنه اليوم.