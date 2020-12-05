عاجل.. سامح عاشور لـ"الفجر": "السويركي" سيمثل للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إنه تم توكيله للدفاع عن رجب السويركي، صاحب محلات "التوحيد والنور"، بعد القبض عليه.

وأوضح "عاشور" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه تم القبض على "السويركي" فجر أمس، وتم توكيله للدفاع عنه اليوم.

وتابع، أنه سوف يضطلع على القضية خلال 48 ساعة، معقبا: "مقدرش أقول حاجة إلا بعد ما اضطلع على الأوراق".

ولفت إلى أن المتهم سوف يمثل أمام جهات التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا.

ألقت أجهزة الأمنية،القبض على رجل الأعمال، سيد رجب السويركي، مالك محال التوحيد والنور،  بتهمة التمويل والانضمام لجماعة إرهابية.

يُذكر أن، في يناير 2015 تم تبرئة "السويركي"، من تهمة إهانة علم مصر، من محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمد فتحي، حيث وجدت في مبيعات المحلات المملوكة له أحذية عليها علم مصر.

أخبار تهمك

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ ربع ساعة

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

صالح جمعة: ارتداء تيشرت الأهلي تاج على رأسي.. وهذه رسالتي للجماهير

منذ ساعة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الفراعنة يغادر الإسكندرية ويتوجه للقاهرة للتعاقد مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

كريم بامبو كلمة السر في مفاوضات الزمالك مع علي غزال

منذ ساعة و 6 دقيقة

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ أقل من ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ نصف ساعة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ 11 دقائق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

06:46 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم