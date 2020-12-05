وظائف البريد المصري 2021 وكيفية التقديم عليها والمستندات المطلوبة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:38 م
وظائف البريد المصري
وظائف البريد المصري
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وظائف البريد المصري 2021 وكيفية التقديم عليها والمستندات المطلوبة

يقوم الكثير من المواطنين بالبحث عن وظائف البريد المصري، وهما الأشخاص الذين يحتاجون إلى عمل ودائماً يظل البحث عن هذة الوظائف حتى الان، والذي يبحث هما الشباب والخريجين الجداد وزاد البحث في الفترة الأخيرة، منذ أن أعلنت هيئة البريد المصري عن أحتياجها لمواظفين كثيرة من فئات الشباب، لأنه يوجد عجز في مصالح البريد المصري الحكومية فهما دائماً فأحتياج دائم في موظفين الكول سنتر في البريد نفسه وفي الخدمات، ويعتبر البريد المصري من أقدم وأهم مؤسسات مصر و أعرقها و يعتبر البريد المصري هيئة اقتصادية، قد صرحت هيئة البريد في مصر عن توفير فرص عمل كثيرة للشباب.

الوظائف الشاغرة في هيئة البريد المصري

يقدم البريد المصري الكثير من الوظائف التي تفيد المواطنين بالتقديم فيها والعمل فيها أيضاً ومن هذة الوظائف هي: (1ـ وظيفة مراجع داخلي: يلزم لهذة الوظيفة شخص حاصل على مؤهل عالي حتى يناسب هذة الوظيفة و أن يكون يجيد اللغة الأنجليزية و يجيد أستخدام الحاسب الألي 2ـوظيفة خدمة عملاء: شروط هذة الوظيفة مؤهل عالي و الخبرة من قبل و التحدث باللغة الأنجليزية جيداً، 3ـوظيفة محاسب: فهذة الوظيفة لحديثي التخرج من كلية التجارة ويجب معرفة اللغة الأنجليزية وأجادتها والمعرفة الكاملة بالحاسب الالي،4ـأمين مخازن: أهم شئ في المتقدم لهذة الوظيفة أن يكون لديه القدرة على تنفيذ المهام المطلوبة منه و أن يكون معه مؤهل عالي ولا يزيد عن الثلاثين من عمره).

التقديم في وظائف هيئة البريد المصري والأوراق المطلوبة

التواصل مع خدمة البريد المصري يكون عن طريق الخط الساخن الذي يخصهم لأي هاتف موبايل على رقم البريد المصري، والأوراق المطلوبة للتقديم هي: (1- إحضار صورة من شهادة الميلاد،2ـإحضار صورة بطاقة شخصية، 3- ـإحضار صورة الصحيفة الجنائية، 4- وللشباب إحضار شهادة الجيش، 5- ـيلزم تقديم شهادة خبرة).

وظائف البريد المصري 2021 وكيفية التقديم عليها والمستندات المطلوبة

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