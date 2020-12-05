عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بعد قليل في نهائي كأس مصر.





ويواجه الأهلي في الثامنة من مساء اليوم السبت نظيره طلائع الجيش على ستاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.





ويتطلع المارد الأحمر للتتويج باللقب للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه، فيما يطمح فريق الطلائع للتتويج باللقب الأول له.









وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول





خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر





خط الهجوم : مروان محسن.





البدلاء: علي لطفي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود عبد المنعم "كهربا" - صلاح محسن - ناصر ماهر - محمود وحيد - أكرم توفيق - جيرالدو.



