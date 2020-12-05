دبلوماسي سابق يكشف أهمية زيارة السيسي إلى فرنسا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا شديدة الاهمية، ولها بعد سياسي وإقليمي وأمني في ضوء حرص البلدين على تأمين المنطقة.

وأضاف السفير محمد حجازي، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن الاستفزازات التركية تتسبب في توتر الأوضاع في المنطقة، وبالتالي القاهرة وباريس هما مركزان للأمن عبر المتوسط، يعملان معًا من أجل احتواء هذه الممارسات الاستفزازية.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي جاهز بحزمة من العقوبات خلال الشهر الحالي على تركيا، بسبب ما تفعله من استفزازت في منطقة حوض المتوسط.

وأشار إلى أن الملف الليبي هام جدا، وسوف نجني ثماره خلال الفترة القليلة المقبلة، وإطلاق عملية سياسية تتحاور فيها جميع الأطراف السياسية الليبيية بالتعاون مع مصر وشركاء المنطقة بالإضافة إلى الشركاء في أوروبا.

وأكد أن البعد الهام لهذه الزيارة بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي هو التسامح بين الأديان واحترامها، والبعد عن الاساءة لأي دين.

أخبار تهمك

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ ربع ساعة

كريم بامبو كلمة السر في مفاوضات الزمالك مع علي غزال

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ أقل من ساعة

صالح جمعة: ارتداء تيشرت الأهلي تاج على رأسي.. وهذه رسالتي للجماهير

منذ ساعة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ نصف ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ 11 دقائق

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الفراعنة يغادر الإسكندرية ويتوجه للقاهرة للتعاقد مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

06:46 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم