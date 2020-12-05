خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام جائحة كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، إن تداعيات جائحة فيروس كورونا تركت بصماتها على اقتصاد 190 دولة في العالم، مشيرًا إلى أن مصر كانت من الدول القليلة في المنطقة العربية وشمال أفريقيا التي استطاعت تحقيق معدل نمو إيجابي 3.6% في ظل الجائحة.

وأضاف "الفقي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت أن كثير من الدول العربية وشمال أفريقيا وحتى الدول الأوروبية حققت معدل نمو بالسالب وهذا يعني تراجع معدلات الإنتاج لديها، مؤكدًا أن حسن إدارة الملف الاقتصادي من قبل الحكومة والقيادة السياسية وتعاون البنك المركزي أدى لصموده أمام فيروس كورونا.

وأوضح مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن اقتصاد مصر استطاع الصمود أمام الجائحة خلال الـ9 شهور الماضية، لافتًا إلى أن برامج الحماية الاجتماعية في مصر تسبب في نجاح الاقتصاد في مواجهة الأزمة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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