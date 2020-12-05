سولشاير يُعلن تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف أولي جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره وست هام يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلاقي فريق مانشستر يونايتد نظيره وست هام مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة وست هام كالآتي:

حراسة المرمى: هيندرسون

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، بيساكا، تيليس

خط الوسط: بوجبا، فان دي بيك، ماكتومناي

خط الهجوم: مارسيال، كافاني، جرينوود

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