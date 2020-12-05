عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك





وكشف مصدر مقرب من أحمد الشيخ لاعب القلعة الحمراء، أنه اللاعب وقع رسميًا على عقود انضمامه إلى الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.





وكان الأهلي أعلن عدم إدراج اسم الشيخ في قائمة الفريق للموسم الجديد، وليصبح اللاعب بالتبعية حرا للتوقيع مع أي فريق.





وكان الشيخ قد انضم لصفوف النادي الأهلي موسم2015 قادمًا من مصر للمقاصة، قبل أن يعود معارا للفريق الفيومي 2016 ثم ينتقل على سبيل الإعارة أيضا إلى الاتفاق السعودي عام 2018 ويعود للاستمرار مع الأهلي حتى نهاية الموسم الماضي.

حصل مسؤولي نادي الزمالك، على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية داخل مصر.