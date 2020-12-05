تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإياب بين سونديب بطل النيجر وفريق مقديشيو الصومالي في إطار دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بطل النيجر قد حقق الفوز على بطل الصومال في مباراة الذهاب بهدفين دون رد يوم الأحد الماضي.

وبهذا الفوز يضرب سونديب موعدا مع الأهلي في دور الـ32، على أن يلتقي الفريقان في مباراة الذهاب أحد يومي 22 أو 23 من ديسمبر الجاري، بينما تقام مباراة العودة أحد يومي 5 أو 6 من شهر يناير المقبل.

يذكر أن، الأهلي قد حقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما 27 ديسمبر الماضي على استاد القاهرة.

أخبار تهمك

الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الفراعنة يغادر الإسكندرية ويتوجه للقاهرة للتعاقد مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ أقل من ساعة

صالح جمعة: ارتداء تيشرت الأهلي تاج على رأسي.. وهذه رسالتي للجماهير

منذ ساعة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ ثلث ساعة

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 10 دقيقة

كريم بامبو كلمة السر في مفاوضات الزمالك مع علي غزال

منذ ساعة

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ 11 دقائق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

06:46 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم