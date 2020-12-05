بورفؤاد و ميت الخولي يتعطلان بالتعادل في الجولة الأولى

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:39 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
Advertisements
تعادل فريق الكرة الأول بنادي بورفؤاد مع نظيره فريق ميت الخولي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب بورفؤاد ، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري القسم الثالث .

إستطاع فريق ميت الخولي أن يبادر بالتهديف ، فأحرز لاعبه محمود خاطر هدف المباراة الأول ، وفي الدقيقة ٤٣ إحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لفريق بورفؤاد سددها محمود عماد ، وفي الشوط الثاني حصل فريق بورفؤاد على ضربة جزاء أهدرها شريف وصفي .

انتهت المباراة بهدف لكل فريق ، ليرتفع رصيد كل منهما لنقطة واحدة ، وقد أدارها تحكيميا طاقم مكون من أحمد ابراهيم والهادي صابر و عبد الله الامام .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ أقل من ساعة

العشري يُعلن تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر

منذ 11 دقائق

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

صالح جمعة: ارتداء تيشرت الأهلي تاج على رأسي.. وهذه رسالتي للجماهير

منذ ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الفراعنة يغادر الإسكندرية ويتوجه للقاهرة للتعاقد مع الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ ربع ساعة

كريم بامبو كلمة السر في مفاوضات الزمالك مع علي غزال

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ 37 دقيقة

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ نصف ساعة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

غزل المحلة يفوز على الأمير ويواجه المريخ وديا

الوليدية يفوز على ناصر ملوي في القسم الثاني

رينجو يقود طنطا 97 للفوز علي الصيد وديدا يتألق

بيلا يهزم مياة البحيرة بهدف سيلا ويقترب من الصعود للقسم الثاني

دكرنس يهزم الحرية ويعود بأغلى ثلاث نقاط من مطروح

السكران: الحكم ظلمنا أمام الإعلاميين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

06:46 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم