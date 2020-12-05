أستاذ قانون دستوري: مصر أحرزت تقدما بملف حقوق الإنسان

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن فرنسا تشهد تظاهرات على خلفية الاعتراض على مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي يمنع تصوير أفراد الشرطة خلال أداء عملهم بالشوارع.

وقال المغازي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"،: "ملف حقوق الإنسان في مصر تطور بشكل كبير، وهو ما يظهر بوضوح في ملفات التعليم والإسكان والصحة"، مردفا: "عض الدول تختزل ملف حقوق الإنسان في المكايدات السياسية تجاه مصر"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة شهدت تظاهرات نتيجة خروقات في ملف حقوق إنسان.

وتابع أستاذ القانون الدستوري "لا نقبل ملاحظات من أي طرف حول ملف حقوق الإنسان، والرئيس السيسي قال من قبل لن يعلمنا أحد إنسانيتنا"، مردفا:"مصر تقبل الحوار دائما، كما تبدي بعض الدول ملاحظات حول حقوق الإنسان، فإن القاهرة لديها ملاحظات أيضا بشأن هذا الملف في الدول المنتقدة".

واختتم "مصر أحرزت تقدما كبيرا في ملف حقوق الإنسان بفضل شهادات المنظمات الدولية".

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