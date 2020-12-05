أسامة النجيفي.. أداة تركية لنشر الفوضي وارباك المشهد السياسي العراقي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
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 بمجرد إعلان السياسي أسامة النجيفي رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية عن تشكيل جبهة برلمانية والتي يقف ورائها دعم تركي لأجل نشر الفوضي واحداث ارتباك في المشهد السياسي العراقي

 

 

 

ويستغرب مراقبون تدخل شخصية سياسية في ملف يتعلق بعلاقات العراق الخارجية على المستوى الرسمي، بما في ذلك اتصالاته ولقاءاته بمسؤولين رسميين ومطالبتهم باتخاذ إجراءات محددة للحفاظ على مصالح دولة أجنبية، بعيدا عن مصالح العراق وشعبه.

 

 

 

وذكرت المصادر أن النجيفي ينفذ أوامر تلقاها من تركيا بالتحرك في العراق لتطويق الغضب الحكومي إزاء الاعتداءات الحدودية التركية السافرة على العراق ومنع مواطنيه من السفر إلى تركيا لمتابعة شؤون ملحة.

 

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