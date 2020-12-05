شاهد.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -10"

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عرض مساء السبت، مقطع فيديو يرصد تفاصيل التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا - 10"، وذلك خلال المدة من 30 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر.



وأوضح الفيديو، أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير دفاع اليونان وممثلى وزارة الدفاع القبرصية والفرنسية والإماراتية شهدوا المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك المصرى اليونانى القبرصى " ميدوزا -10 " بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والذى أستمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والفرنسية والإماراتية.