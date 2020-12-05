عزة مصطفى: هناك هوجة تحدث في العالم بشأن ملف الحريات وحقوق الإنسان

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك هوجة، وموجة، وموضة، يتحدث عنها العالم، فكل دولة تتحدث عن الأخرى في ملف حقوق الإنسان والحريات.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت، أن الحريات في جميع دول العالم لها سقف وحدود.

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى، أن حرية التعبير والرأي في العالم لها حدود، وهناك قوانين تنظمها، موضحة أن الرئيس الفرنسي ماكرون عندما يتحدث عن وجود مشاكل في الحريات في عدد من الدول، فهناك مشاكل داخل فرنسا مؤكدة أن العالم أجمع به مشاكل في ملف الحريات.

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