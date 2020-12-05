ميسي كان على أعتاب قادش في 2005

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن قادش الإسباني يستضيف اليوم نظيره برشلونة الإسباني ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب رامون دي كارانزا.





وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميسي كان قريبًا من الإنتقال إلى قادش على سبيل الإعارة في عام 2005.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي لعب ضد قادش عندما كان في الثامنة عشر من عمره في بطولة كأس كارانزا الودية وحينها أبدى ميسي إعجابه بفريق قادش.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي قال قبل مواجهة قادش في تلك الفترة:"إذا أعطاني برشلونة الفرصة، سيكون من الجيد أن ألعب ضد قادش الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جداً".



