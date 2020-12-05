ميسي كان على أعتاب قادش في 2005
السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:33 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن قادش الإسباني يستضيف اليوم نظيره برشلونة الإسباني ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني في اللقاء الذي سيحتضنه ملعب رامون دي كارانزا.
وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ميسي كان قريبًا من الإنتقال إلى قادش على سبيل الإعارة في عام 2005.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ميسي لعب ضد قادش عندما كان في الثامنة عشر من عمره في بطولة كأس كارانزا الودية وحينها أبدى ميسي إعجابه بفريق قادش.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي قال قبل مواجهة قادش في تلك الفترة:"إذا أعطاني برشلونة الفرصة، سيكون من الجيد أن ألعب ضد قادش الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة جداً".