أشرف قاسم يعقد جلسة مع الجهازالفني بقيادة باتشيكو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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حرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، واللاعبين وذلك قبل انطلاق المران الجماعي المقام على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لبطولة الدوري المصري.


وتواجد في الجلسة كلا من : عبد الحليم علي مدير الكرة وأحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وذلك للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة للنادي ولجماهيره.


وأكد أشرف قاسم للاعبي الزمالك صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي، دون أي أزمة مالية، و إن الجميع في النادي يسعى لمساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته.


وفي نفس السياق، وجه المستشار محمد عطية الشكر إلى اللاعبين على ما قدموه خلال الفترة الماضية، مركداً ضرورة التكاتف بين الجميع وبذل أكبر مجهود ممكن.


كما حرص أحمد مصطفى على الحديث مع اللاعبين على أهمية المرحلة المقبل، وأنه يثق في تحقيق نتائج طيبة خلال الموسم القادم،في ظل امتلاك النادي لجهاز فني كبير ولاعبين على أعلى مستوى.

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