شاهد.. دعاء الشيخ خالد الجندي للإعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا

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أكد الشيخ، خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية مع تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل للإعلامي رامي رضوان.



وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "لابد من أخذ التدابير الوقائية وتسليم الأمر لله وأن تمني الشفاء لكل مريض، واللهم أسال الله الشفاء والعافية للإعلامي رامي رضوان ولكل مريض".



وأضاف "ربنا ما يفضي المكان من وجودك، لقد تركت فراغًا لا يملاه بغيرك، ربنا يكرمك ويطول عمرك ويرجعلك لنا بالسلامة سالما غانمًا".



أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.