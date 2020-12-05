شاهد.. دعاء الشيخ خالد الجندي للإعلامي رامي رضوان بعد إصابته بفيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:28 م
شيماء حسن
Advertisements
أكد الشيخ، خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية مع تزايد أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، متمنيًا الشفاء العاجل للإعلامي رامي رضوان.

وقال "الجندي" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت: "لابد من أخذ التدابير الوقائية وتسليم الأمر لله وأن تمني الشفاء لكل مريض، واللهم أسال الله الشفاء والعافية للإعلامي رامي رضوان ولكل مريض".

وأضاف "ربنا ما يفضي المكان من وجودك، لقد تركت فراغًا لا يملاه بغيرك، ربنا يكرمك ويطول عمرك ويرجعلك لنا بالسلامة سالما غانمًا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103191 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 427 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 117583 حالات من ضمنهم 103191 حالة تم شفاؤها، و6732 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ 10 دقائق

نجم الفراعنة يغادر الإسكندرية ويتوجه للقاهرة للتعاقد مع الزمالك

منذ ساعة

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

منذ 19 دقيقة

تعرف على منافس الأهلي في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ ساعة و 9 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 6 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ أقل من ساعة

الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 4 ساعات

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

صالح جمعة: ارتداء تيشرت الأهلي تاج على رأسي.. وهذه رسالتي للجماهير

منذ أقل من ساعة

كريم بامبو كلمة السر في مفاوضات الزمالك مع علي غزال

منذ ساعة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:23 م

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

عاجل - نجم الأهلي يوقع للزمالك

06:46 م

عاجل - مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

06:53 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

03:32 م

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم