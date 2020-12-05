مسعفان بالبحيرة يعيدان 130 ألف جنيه لمصاب في حادث

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عثر اثنين من المسعفين بمرفق إسعاف محافظة البحيرةعلى مبلغ 130 ألف جنيه أثناء نقل أحد المصابين بسيارة الإسعاف اليوم في حادث، وقاما بإيداع المبلغ لدي أمانات المرفق تمهيدا لتسلميه إلي الشخص المصاب.



ترجع الأحداث حينما توجهت سيارة الإسعاف كود رقم 1756 لنقل أحد المصابين في حادث اليوم السبت، وعثر كلا من "محمد القديم، سليمان رشاد" بمرفق إسعاف البحيرة على مبلغ 130 الف جنيه مع المصاب في الحادث، حيث توجها المسعفين وقاما بتسليم المبلغ بأمانات المرفق تمهيدا لتسليم المبلغ لأحد أقارب المصاب.



ومن جانبه قال الدكتور محمد ناصف، رئيس مرفق الإسعاف بالبحيرة، إن رجال الإسعاف بالمحافظة يعثرون دائما على مبالغ مالية كبيرة مع المصابين، ويتم الحفاظ عليها حتي تسليمها لأقارب المصابين، مؤكدا بأنه من المعروف على رجال الإسعاف، الحفاظ على أمانات المصابين في الحوادث، ويجري بعد ذلك تسليمها لذويهم أثناء تواجدهم بالمستشفى أو مركز الشرطة الذي تبلغ بالحادث.