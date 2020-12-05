فوز كفر بولين والمعمورة وسقوط الدلنجات وتعادل الترام ومياة البحيرة بالقسم الثالث

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:05 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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إنطلقت اليوم مباريات الأسبوع الأول لدوري القسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الحادية عشر، قمة الإثارة في جميع الملاعب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد لقاءات الأسبوع الأول :

- تعادل نهضة العامرية ومركز شباب العبور 1-1.
- فوز شباب المعمورة على حوش عيسى 4-0.
- فوز كفر بولين على رشيد 3-1.
- فوز البترول على الدلنجات 4-3
- فوز القباري على إم بي في 3-1
- تعادل الترام مع إيتاي البارود 1-1
- تعادل مياة البحيرة وغزل كفر الدوار 1-1

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