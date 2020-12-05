فوز كفر بولين والمعمورة وسقوط الدلنجات وتعادل الترام ومياة البحيرة بالقسم الثالث
السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:05 م
مصطفى الجندي
Advertisements
إنطلقت اليوم مباريات الأسبوع الأول لدوري القسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الحادية عشر، قمة الإثارة في جميع الملاعب.
ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد لقاءات الأسبوع الأول :
- تعادل نهضة العامرية ومركز شباب العبور 1-1.
- فوز شباب المعمورة على حوش عيسى 4-0.
- فوز كفر بولين على رشيد 3-1.
- فوز البترول على الدلنجات 4-3
- فوز القباري على إم بي في 3-1
- تعادل الترام مع إيتاي البارود 1-1
- تعادل مياة البحيرة وغزل كفر الدوار 1-1
ويستعرض "الفجر الرياضي" حصاد لقاءات الأسبوع الأول :
- تعادل نهضة العامرية ومركز شباب العبور 1-1.
- فوز شباب المعمورة على حوش عيسى 4-0.
- فوز كفر بولين على رشيد 3-1.
- فوز البترول على الدلنجات 4-3
- فوز القباري على إم بي في 3-1
- تعادل الترام مع إيتاي البارود 1-1
- تعادل مياة البحيرة وغزل كفر الدوار 1-1