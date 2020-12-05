تحديد مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:03 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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تحدد مدة غياب النيجيري جونيور أجايي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ويعاني النجم النيجيري، من إصابة عبارة عن كدمة في كاحل القدم اليمني، تعرض لها خلال مواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي، أن جونيور يحتاج للراحة لمدة 20 يومًا، أي أنه يستعد للعودة إلى التدريبات الجماعية مرة أخرى بعد أقل من أسبوع.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش مساء اليوم السبت في تمام الثامنة مساءً، على معلب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

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