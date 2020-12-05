مسؤول أوروبي يهاجم تصرفات الرئيس التركي بالمتوسط

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:52 م
بوابة الفجر
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تصرفات النظام التركى مستفزة، بهذه الكلمات وصف وزير دفاع قبرص، شارالامبوس بيترديس، تحركات تركيا بقيادة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، مضيفا أن بلاده لا تسعى لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، مشيرًا إلى محاولتهم تبنى أجندة بناءة، إلا أن تركيا تلجأ للاستفزاز.

 

 

 

وقال وزير دفاع قبرص:"قد نضطر لفرض عقوبات أوروبية على تركيا، كما نسعى لإقامة تحالفات مع دول الخليج لتأمين الممرات المائية، موضحا أن ممارسات تركيا في شرق المتوسط تصطدم بتوجهات الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

 

 

 

وزعمت تركيا، مؤخرا، أن قبرص واليونان ترفضان الحوار والتوصل إلى حل لأزمة شرق المتوسط، وقالت إنهما تقترفان خطأ كبيرًا.

 

 

 

 

 

وأضافت: «لسنا نحن من نزيد التوتر وتصعيد الأحداث في المنطقة، إننا نحاول حل مشاكلنا من خلال التفاوض، للأسف جيراننا يمتنعون عن الحوار، ويسلكون أبوابًا أخرى»، فى إشارة إلى قبرص واليونان

 

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