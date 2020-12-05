اليوم الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن بيك الباتروس المستضيف لمسابقة ملكة جمال السياحة البيئة عن انتهاء فعاليات المسابقة مساء اليوم وتنظيم الحفل الختامي لاختيار ملكة الجمال .

كانت مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات واصلت فعالياتها بمدينة الغردقة والتي يشارك في فعالياتها متسابقات من ٢٥ دولة وذلك بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات على شواطئ البحر الأحمر " تحت شعار يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر "

وأكد كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الآحمر أن استضافة مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات جذبت أنواع جديدة من السياحة التي تحرص عليها مجموعة الباتروس سواء على المستوي الرياضي والفني والسياحي وهو ما يسهم في سرعه عودة السياحة في مصر حيث تعتبر كل ملكة جمال هيا سفيرة بلدها في تلك المسابقة وأن هذا النوع من التسويق يهدف إلى زيادة أعداد جديدة وغير مباشرة من السياح إلى مصر بشكل عام بعد أن انبهرت جميع المشاركات من أجواء مدينة الغردقة الساحلية..

أخبار تهمك

منوف يحقق الفوز على ميت خاقان في إفتتاح القسم الثالث

منذ أقل من ساعتين

تلا يحقق فوز صعب على عرب الرمل في دوري القسم الثالث (صور)

منذ ساعة و نصف

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ 43 دقيقة

عاجل - الكشف عن سبب نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 5 ساعات

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يكشف موقفه من دعوة الزمالك لحضور حفلة بطل إفريقيا ولقب القرن

منذ أقل من ساعتين

رئيس سموحة يُفجر مفاجأة كبرى بشأن التعاقد علي غزال

منذ 33 دقيقة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

05:25 م

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

04:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم