اليوم الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة

وأكد كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الآحمر أن استضافة مسابقة ملكات السياحة والبيئة للمراهقات جذبت أنواع جديدة من السياحة التي تحرص عليها مجموعة الباتروس سواء على المستوي الرياضي والفني والسياحي وهو ما يسهم في سرعه عودة السياحة في مصر حيث تعتبر كل ملكة جمال هيا سفيرة بلدها في تلك المسابقة وأن هذا النوع من التسويق يهدف إلى زيادة أعداد جديدة وغير مباشرة من السياح إلى مصر بشكل عام بعد أن انبهرت جميع المشاركات من أجواء مدينة الغردقة الساحلية..



