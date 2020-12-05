خسائر فادحة للدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي

خسرت أسعار صرف الريال السعودي نحو قرشا واحد في تعاملات شهر نوفمبر الماضي مقابل الجنيه، وسط انخفاض ايضا حققته اسعار صرف باقي العملات العربية أمام العملة المحلية خلال نفس الفترة.

ووصل سعر صرف الريال السعودي بنهاية تعاملات شهر نوفمبر الماضي إلى مستويات 4.16 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع مقارنة بسعر صرف بلغ 4.17 جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

وعلى صعيد باقي البنوك أسعار العملات العربية مقابل الجنيه فقد حقق سعر صرف الدينار الكويتي خسائر قوية مقابل الجنيه المصري حيث انخفض في شهر نوفمبر بقيمة 15 قرشا ليصل إلى مستويات 50.98 جنيه للشراء و 51.38 جنيه للبيع، كما انخفض سعر الدينار الإماراتي بقيمة 2 قرشا ليصل بنهاية شهر نوفمبر في البنك المركزي إلى مستويات 4.28 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.