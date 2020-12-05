فوز سيدي سالم وسمنود ومركز شباب كوم حماده والصيد وبلطيم بالقسم الثالث

Advertisements

شهدت مباريات الأسبوع الأول من منافسات دوري القسم الثالث (المجموعة الثامنة) إحراز 15 هدف، في جولة مثيرة وساخنة بالموسم الجديد.



وأسفرت المواجهات عن فوز فريق سيدي سالم بثلاثية دون رد على حساب فريق سيدي غازي، وحقق سمنود فوز صعب على نادي كوم حماده بهدف دون رد.



وخسر اتحاد بسيون على ملعبه من فريق بلطيم بهدف نظيف، وخسر الحامول على ملعبه من صيد المحلة 2-4.



وتمكن سبورتنج كاسل من تحقيق فوز مثير على ضيفه فريق مركز شباب الحنفي بهدف نظيف.