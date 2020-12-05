فوز سيدي سالم وسمنود ومركز شباب كوم حماده والصيد وبلطيم بالقسم الثالث

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:42 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
شهدت مباريات الأسبوع الأول من منافسات دوري القسم الثالث (المجموعة الثامنة) إحراز 15 هدف، في جولة مثيرة وساخنة بالموسم الجديد.

وأسفرت المواجهات عن فوز فريق سيدي سالم بثلاثية دون رد على حساب فريق سيدي غازي، وحقق سمنود فوز صعب على نادي كوم حماده بهدف دون رد.

وخسر اتحاد بسيون على ملعبه من فريق بلطيم بهدف نظيف، وخسر الحامول على ملعبه من صيد المحلة 2-4.

وتمكن سبورتنج كاسل من تحقيق فوز مثير على ضيفه فريق مركز شباب الحنفي بهدف نظيف.

أخبار تهمك

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - الأهلي يكشف موقفه من دعوة الزمالك لحضور حفلة بطل إفريقيا ولقب القرن

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن سبب نقل نجم الأهلي إلى المستشفى

منذ 43 دقيقة

زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ يومين

منوف يحقق الفوز على ميت خاقان في إفتتاح القسم الثالث

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تلا يحقق فوز صعب على عرب الرمل في دوري القسم الثالث (صور)

منذ ساعة و 6 دقيقة

الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

منذ ثلث ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:32 م

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

03:09 م

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

09:30 ص

سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك

04:00 م

خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد

01:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم