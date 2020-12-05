موسيماني يعقد محاضرة فنية للاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش بنهائي كأس مصر

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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يعقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية أخيرة للاعبين  قبل التوجه لملعب برج العرب لملاقاة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر .


ويضع موسيماني في المحاضرة تشكيل المارد الأحمر، وتكليف كل لاعب بالدور المكلف به في المباراة.


ويسعى الأهلي للفوز ببطولة كأس مصر الليلة ليحقق البطولة الثانية له هذا الشهر، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك.


ومن المقرر أن يحضر مجلس الأهلي بالكامل بقيادة الكابتن محمود الخطيب، لدعم الفريق ومسانزته على أمل التتويج بثالث الألقاب هذا الموسم بعد الفوز ببطولتي الدوري وأبطال أفريقيا.

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