محاضرة فنية لطلائع الجيش قبل التوجه لبرج العرب لمواجهة الأهلي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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عقد الجهاز الفني لطلائع الجيش بقيادة طارق العشري اجتماعا مع الفريق وذلك قبل التوجه لملعب برج العرب لمواجهة الأهلي.


تخلل الاجتماع محاضرة فنية اخيرة استعدادا للقاء، كما حث الجهاز الفني اللاعبين على بذل الجهد لحسم اللقب لصالحهم والذي سعد اللقب الاول في تاريخ النادي، كما سيكون بداية قوية للفريق الموسم الجديد.


وسادت حالة من الهدوء داخل معسكر طلائع الجيش بالإسكندرية، بناء على تعليمات الجهاز الفني للاعبين بالتزام الغرف والابتعاد تماماً عن وسائل الإعلام قبل اللقاء.


وفي نفس السياق، جاءت نتائج المسحة الطبية التي أجراها الفريق اول امس ضمن البروتوكول الطبي المتبع من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم سلبية تماماً.


وانهى طلائع الجيش مرانه الختامي مساء أمس على ملعب برج العرب، والذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الاهلي وطلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم بنهائي كأس مصر.

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