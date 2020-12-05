فوز اتحاد الشرطة والغابه والمرج والشمس وطوخ بالقسم الثالث

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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أسفرت نتائج الجوله الاولى للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة للقسم الثالث عن فوز فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمود سعيد الفوز على مضيفه فريق أسكو بهدفين دون رد.

انتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد الشرطة بهدف نظيف سجله إبراهيم اليشتاوى بضربه رأس من عرضية أحمد عبد المنعم كشرى واضاف بوجه الهدف الثاني في الشوط الثاني.

وحقق فريق الغابه بقيادة عمرو الدالى فوزاً كبيراً خارج ملعبه على فريق الأميرية بخمسة أهداف نظيفة.

وفاز المرج على ألماظة بهدف دون رد من ضربة جزاء في الشوط الثاني، كما تغلب فريق مصر للتأمين على حساب قليوب بهدفين مقابل هدف.

وفاز شباب طوخ على مضيفه سراى القبه بثلاثة أهداف نظيفة، كما حقق الشمس الفوز على العبور بهدفين مقابل هدف.

وتعادل فريق بنها مع فريق ايروسبوت بهدف لمثله،  كما تعادل بهتيم والبلاستيك بدون أهداف.

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