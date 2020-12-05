فوز البدرشين والاتصالات وتعادل بشتيل وخسارة حلوان بالقسم الثالث

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي ورأفت أمين
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إنطلقت اليوم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث، حيث شهدت المواجهات فوز الإتصالات بهدفين مقابل هدف على حساب المعادي، سجلهما حسام أحمد وياسر زحلق.

وحسم التعادل السلبي لقاء أوسيم وبشتيل، وأبو النمرس مع مستقبل وطن، بينما فاز البدرشين بهدف نظيف خارج ملعبه على حساب فريق أكتوبر، سجله اللاعب أحمد حسين أوكا.

وتعادل جولدي مع القومي بهدف لكل منهما، وجينيس مع الصف بهدفين لمثلهما، كما تعادل الصيد خارج أرضة أمام كسكادا بدون أهداف.

وحقق فريق العياط الفوز على حساب فريق حلوان العام بهدف نظيف، سجله اللاعب حيرم.

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