حبس زوجين متهمين بقتل طفلتهما بكرداسة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:34 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس والدي الطفلة المتهمين بقتلها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لضربهما لها حتى الموت.

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة قتل طفلة تبلغ من العمر ١٠ سنوات على يد والديها، بعدما اعتادوا عليها بالضرب، بكرداسة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهمان عزموا على ضرب الطفلة، نتيجة شقاوتها الكثيرة، ومع تكرار الضرب والاعتداء عليه أصيبت الطفلة وتم نقلها للمستشفى، مما لفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى  مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد نقل طفلة إلى المستشفى، مصابة بعدة جروح وكدمات نتيجة الاعتداء عليها بالضرب، فى حالة صحية حرجة.

بإجراء التحريات تبين أن والديها وراء ارتكاب الواقعة، بقصد تأديبها، وبضبطهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بقصد تأديبها، ونتيجة لتدهور الحالة الصحية للطفلة، فارقت الحياة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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