خاص| فادي شربل مع ورد الخال في عمل كوميدي قريبًا وهذا موعد تصويره





وعلم " الفجر الفني "، من مصادره الخاصة أن العمل سيتم تصويره في الفترة ما بين الشهر الجاري أو المقبل.





“شيف الست” من كتابة وحوار فادي شربل، على أن يتم عرضه عبر شاشة ال lbc اللبنانية، كما سيشارك في التمثيل عدد من الممثلين منهم نزيه يوسف والياس منصور.

يستعد الممثل والكاتب اللبناني فادي شربل للتحضير لخوض تجربة تمثيلية جديدة بالطابع الكوميدي تجمعه مع النجمة ورد الخال، وسيكون بعنوان شيف الست.