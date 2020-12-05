لا تراجع ولا استسلام.. نابولي يقدم استنئافه الثالث بشأن موقعة يوفنتوس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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قدم نادي نابولي استئنافًا جديدًا بشأن مباراته مع يوفنتوس والتي أعُتبر فيها منسحبًا ومهزومًا بثلاثة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.


وتعثر نابولي من السافر إلى مدينة "تورينو" في بداية شهر أكتوبر الماضي، مبررًا ما حدث بوجود حالات إصابات بفريقه بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو ما أدى إلى منع السلطات الصحية المحلية بعدم سفره.


وتم معاقبة نابولي بالعقوبة اللازمة بالهزيمة بثلاثية نظيفة لصالح يوفنتوس، وقدم الفريق أكثر من التماس في الفترة الماضية لكن تم رفضه.


ووفقاً لشبكة "فوتبول إيطاليا"، فإن قدم نابولي استئنافه الثالث رسميًا إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، مع تعيين محامي متخصصُا مع هذه الحالات ويدعى، إنريكو لوبرانو".


من المرجح أن تكون هناك جلسة استماع وإصدار حكم قبل أعياد الميلاد، قبل 18 ديسمبر الجاري، إذا فاز نابولي بالقضية ربما يكون التاريخ الجديد للمباراة في 13 يناير المقبل حسب جدول مباريات الكالتشيو الإيطالي.

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