نسبة الإنجاز 95%.. أبرز المعلومات عن محلج القطن بالزقازيق

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تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لزراعة القطن، ولعل خير دليل على ذلك، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المستمرة، بالعمل على النهوض بقطاع الغزل والنسيج، وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، وإلى مكانته التى كالما تبوأها بين نظرائه فى مختلف دول العالم، حتى حاز لقب "الذهب الأبيض".



وعلى خطى الرئيس السيسى، تسير الحكومة لإنعاش قطاع الغزل والنسيج، ومنح الذهب الأبيض قبلة الحياة، من خلال تطوير محالج الأقطان، ومصانع الغزل والنسيج، وقبل ذلك استغلال جميع الموارد المتاحة بالشكل الأمثل لإنعاش زراعة القطن المصرى، الذى يتميز بجودته عن جميع أقطان العالم.



وفى إطار المتابعة الدورية لسير العمل بمشروعات التطوير، ومعدلات التنفيذ، قام هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم السبت، بزيارة إلى محافظة الشرقية، حيث تفقد أعمال تطوير محلج القطن بمدينة الزقازيق، بتكلفة إجمالية 150 مليون جنيه.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن محلج القطن بمدينة الزقازيق:



- تبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال تطوير محلج القطن بالزقازيق 150 مليون جنيه.



- تشمل أعمال تطوير المحلج إنشاء عنبر الحليج، وصالات التضريبة، وعنبر البذرة، ومحطة تحويلات الكهرباء، ومعمل الاختبارات.



- بلغت نسبة إنجاز الإنشاءات بمحلج الزقازيق 95%.



- أعمال تطوير محلج الزقازيق تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



- يبلغ الإنتاج المستهدف من المحلج 5 أطنان قطن شعر فى الساعة.



- من المقرر وصول الماكينات من الهند إلى محلج الزقازيق فى شهر يناير المقبل.



- يبدأ التشغيل التجريبى لمحلج القطن بالزقازيق فى فبراير 2021 المقبل.



- عمليات الحليج فى المحلج المطور سوف تتم آليا دون تدخل يدوى، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية، وخالٍ تمامًا من الشوائب والملوثات، فضلا عن توفير بيئة عمل مناسبة دون أبخرة أو الغبار الناتج عن التداول اليدوى الذى يتم فى المحالج القديمة.



- ويضم المحلج معمل HVI لقياس خواص شعيرات القطن، وإجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج.



- يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها فى المحلج عليها جميع بيانات القطن، وهى: منطقة الزراعة، واسم حائز القطن، واسم المحلج، وتاريخ الحليج، والمواصفات الفنية للقطن الشعر.



- ويعد محلج القطن بالزقازيق واحدا من بين 3 محالج يجرى الانتهاء من تطويرها حاليا، لتنضم إلى محلج الفيوم المطور، ويلى ذلك البدء فى تطوير 3 محالج أخرى العام المقبل، ليصبح الإجمالى 7 محالج مطورة بأحدث تكنولوجيا تكفى لحلج إنتاج القطن فى مصر.



- تم التعاقد مع شركة "باجاج" الهندية الموردة لماكينات محلج الفيوم، لتوريد الآلات إلى المحالج الثلاثة الجارى تطويرها فى الشرقية والبحيرة والغربية.





توجيهات رئاسية



كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد اجتمع، مع كل من: الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.



تناول الاجتماع متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، حيث وجه الرئيس بمواصلة خطة الدولة المصرية الطموحة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده، من خلال تصور متكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، واستنادا إلى عدد من الثوابت الأساسية التى ترتكز على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وكذا المردود الناتج عن القطاعات ذات الميزة النسبية بالدولة لصالح الاقتصاد الوطنى.



كما شهد الاجتماع استعراض جهود تحديث قطاع الغزل والنسيج، لا سيما من حيث تطوير المحالج والتجهيز والتصنيع، خصوصا وأن صناعة الغزل والنسيج تعد من الصناعات كثيفة العمالة، فضلا عما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية فى إنتاج القطن على مستوى العالم فى ظل ما يحظى به من جودة وسمعة عالمية فى الأسواق الدولية.



كما تم عرض خطط تطوير مصانع ومحالج قطاع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وكذلك هيكلها الحالى ووضعها المستهدف، من خلال تحديث الآلات والمعدات بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال، وبالتوازى مع رفع كفاءة المعدات الحالية بتلك المصانع، وذلك للمساهمة فى توفير مدخلات ذات جودة عالية لصناعة الملابس.