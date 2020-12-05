مران الزمالك يشهد انتظام أحداد وفيصل وفتوح





استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول ينادي الزمالك التدريبات الجماعية المقامة حالياً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة تحت قيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، وذلك عقب انتهاء الإجازة التي قررها الجهاز الفني، بعد توديع بطولة كأس مصر بالهزيمة أمام طلائع الجيش بدور نصف النهائي من المسابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وشهد مران الزمالك، انتظام أحمد أبو الفتوح وحسين فيصل والمغربي حميد أحداد ثلاثي الفريق في التدريبات، حيث عاد فتوح للأبيض بعد إنتهاء فترة إعارته مع سموحة، بينما تواجد حسين فيصل عقب انتهاء إعارته بنادي طنطا، كما تواجد أحداد عقب انتهاء إعارته مع الرجاء المغربي.





وعقد عبد الحليم علي مدير الكرة جلسة مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق ، حيث قام مدير الكرة بالاطمئنان على حالة اللاعب عقب عودته من المغرب للانتظام في التدريبات بعد إنتهاء فترة إعارته بنادي الرجاء المغربي.





كما عقد أشرف قاسم المشرف العام، جلسة مع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو، واللاعبين في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة وأحمد مصطفى عضو لجنة الحكماء والمستشار محمد عطية عضو اللجنة المعينة لإدارة النادي، وذلك للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة للنادي ولجماهيره.





وأكد أشرف قاسم للاعبي الزمالك صرف جميع المستحقات في موعدها بشكلها الطبيعي، دون أي أزمة مالية، وأن الجميع في النادي يسعى لمساندة الفريق ودعمه وتوفير كافة متطلباته.



