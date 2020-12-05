الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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يسعى نادى الزمالك للحصول على خدمات نجم الأهلي أحمد الشيخ بعد رحيله عن القلعة الحمراء، خلال الأيام القليلة الماضية.


وتأتي هذه الرغبة بضم الشيخ بعد طلب المدرب البرتغالى جيمى باتشيكو بسرعة التعاقد مع أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووافق اللاعب على أجل ارتداء قميص نادى الزمالك بعض مفاوضات مع مسؤولو القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

وترغب لجنة الكرة فى الزمالك بحسم مصير ضم اللاعب أحمد الشيخ فى صفقة انتقال حر.

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