الفجر الرياضي صور الفجر الرياضي شاهد صور مباراة غزل شبين وأبو كبير بالقسم الثالث السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:25 م مصطفى الجندي Advertisements Advertisements رصدت عدسة "الفجر الرياضي" صور مباراة غزل شبين ونادي أبو كبير، والتي أقيمت اليوم السبت، بإفتتاح الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث. أخبار تهمك عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل! منذ ساعتين و 33 دقيقة الزمالك يطلب ضم نجم الأهلي المنبوذ منذ 18 دقيقة عاجل.. الزمالك يستهدف الحصول على مُحترف جديد منذ حوالي 6 ساعات تلا يحقق فوز صعب على عرب الرمل في دوري القسم الثالث (صور) منذ ساعة عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي منذ حوالي 8 ساعات عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك منذ يومين الزمالك يضع الرتوش الأخيرة لإتمام صفقة جديدة منذ أقل من ساعتين منوف يحقق الفوز على ميت خاقان في إفتتاح القسم الثالث منذ ساعة و 23 دقيقة سموحة يستعد لخطف نجم الزمالك منذ أقل من ساعتين عاجل - الأهلي يكشف موقفه من دعوة الزمالك لحضور حفلة بطل إفريقيا ولقب القرن منذ ساعة و 13 دقيقة انفراجة جديدة في مفاوضات الأهلي لضم سيرينو منذ حوالي 10 ساعة عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم منذ ساعتين و 11 دقيقة خاص| رفض عودة أحمد جمال لقناة الزمالك.. واقتراح بشأن تواجد إبراهيم عبد الجواد منذ حوالي 4 ساعات "الأعلى للإعلام" يقرر إيقاف أسامة كمال أسبوعين وغرامة للمحور 100 ألف جنيه منذ ساعتين و 29 دقيقة زيدان يُعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة إشبيلية بالدوري الإسباني منذ ساعة و 13 دقيقة عاجل - الكشف عن سبب نقل نجم الأهلي إلى المستشفى منذ 41 دقيقة