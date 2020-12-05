"الدولار" يحقق خسائر قوية أمام "الجنيه" في نوفمبر الماضي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:05 م
اسعار الدولار الامريكي في مصر
اسعار الدولار الامريكي في مصر
الفجر الاقتصادي
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خسر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي  نحو 5 قروش من قيمته.

 

وأظهر بيانات للبنك المركزي المصري، أن سعر الدولار تراجع بنهاية تعاملات شهر نوفمبر إلى مستويات 15.60 جنيه للشراء  و15.70 جنيه للبيع، بعدما كان قد استهل تعاملات الشهر عند مستويات 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

 

 

وفي باقي البنوك أنه سعر صرف الدولار تعاملات شهر نوفمبر الماضي عند مستويات 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع في بنك الأهلى ومصر، ووصل ب بنهاية نوفمبر إلى مستويات 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع  في البنك التجاري الدولى  وعودة والاسكندرية.


وكشف محمد معيط، وزير المالية، إن إجمالي  حجم استثمارات الاجانب  في أدوات الدين المحلية سجلت نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي.

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