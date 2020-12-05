فوز نبروة وميجا وكهرباء طلخا وتعادل بلقاس بالقسم الثالث

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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إختتمت قبل قليل مباريات الجولة الأولى بالقسم الثالث بالدقهلية والتى شهدت غزارة تهديفية حيث شهدت إحراز ١٦ هدف ب٧ مباريات.

نبروه تمكن من الفوز على الوافد الجديد الخيارية برباعية نظيفة بينما عاد ميجاسبورت بفوز غالى وثمين من ملعب عمال المنصورة بالفوز بهدفين مقابل هدف.

وحسم التعادل السلبى مواجهة بلقاس وضيفه شبان بدواى بينما تغلب منية سمنود على شربين بهدفين مقابل هدف فيما عاد بيونيرز بفوز صعب من ملعب إتحاد المنزلة بهدف.

وتغلب كهرباء طلخا على الأمير بهدف فيما تعرض دقادوس للهزيمة على ملعبه أمام السنبلاوين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الترتيب

١- نبروه ٣ نقاط
٢- السنبلاوين ٣ نقاط
٣- منية سمنود ٣ نقاط
٤- ميجاسبورت ٣ نقاط
٥- كهرباء طلخا ٣ نقاط
٦- بيونيرز ٣ نقاط
٧- شبان بدواى ١ نقطة
٨- بلقاس ١ نقطة
٩- مياه الدقهلية ٠ نقطة
١٠- الأمير ٠ نقطة
١١- المنزلة ٠ نقطة
١٢- عمال المنصورة ٠ نقطة
١٣- شربين ٠ نقطة
١٤- دقادوس ٠ نقطة
١٥- الخيارية ٠ نقطة

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