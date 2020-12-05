موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:12 م
الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش
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موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

يترقب جمهور وعشاق كرة القدم المصرية في مصر ومختلف الدول العربية، مباراة نهائي كأس مصر بين فريق النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش، حيث من المقرر أن يتم إقامة مباراة النادي الأهلي ونادي طلائع الجيش في نهائي مسابقة كأس مصر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، وذلك على استاد برج العرب وبحضور الجهاز الفني لكلاً الناديين.

القنوات الناقلة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر

من المقرر أن يتم إذاعة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي ضد طلائع الجيش على قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي والفضائي، وذلك لجمهور المشاهدين في مصر وكافة الدول العربية، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت 5 ديسمبر 2020، وذلك من خلال الاستوديو التحليلي بالقناة والذي يستضيف نخبة من نجوم كرة القدم في مصر للتعليق على أحداث المباراة.

تغيير وحيد في تشكيلة النادي الأهلي في مباراة نهائي كأس مصر ضد طلائع الجيش

تشير التوقعات إلى قيام المدير الفني للنادي الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بعمل تغيير وحيد في تشكيل النادي الأهلي والذي سيخوض به مباراة نهائي كأس مصر، والذي سيكون مختلف عن التشكيل الذي خاض به النادي الأهلي مباراته الأخيرة أمام نادي الزمالك في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيتم مشاركة طاهر محمد طاهر بدلاً من جونيور أجاي والذي أصيب خلال المباراة السابقة.

وتشكيل النادي الأهلي هو: محمد الشناوي لحراسة المرمي، على معلول، أيمن أشر، ياسر إبراهيم، محمد هاني، عمرو السولية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، مروان محسن.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

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كاس مصر دوري ابطال افريقيا القنوات الناقلة الأهلي وطلائع الجيش

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