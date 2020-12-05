مدير فني دكرنس : نعانى من كثرة الغيابات ولست قلقا من نتائج الفريق

Advertisements

أكد مصطفى عبده المدير الفنى للفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى أنه غير قلق على مستقبل الفريق ونتائجه رغم البداية الغير موفقة بعدما تعادل فى مباراتيه الأولتين أمام مالية كفرالزيات بهدف لمثله و أمام أبوقير للأسمدة سلبيا.

وصرح لل"الفجر الرياضى" :الحمد لله الفريق بحالة مطمئنة للغاية نظرا لتقارب مستويات جميع اللاعبين و أى لاعب منهم يقدر يشارك أساسيا فى أى وقت متى قررنا ذلك.

وأكد أن التعادل فى مباراتين قد يكون دافع قوى للفريق لتقديم مستويات أفضل وللأسف الشديد فترة مابين الموسم الحالى والماضى كانت قصيرة جدا من أجل إستعدادات الفريق ولكن مع مرور الوقت هيزيد الإنسجام وتتحسن نتائج الفريق بإذن الله.

ولا ننسي الغيابات التى نعانى منها بسبب الإصابات والإيقاف حيث يغيب عن الفريق كلا من : أحمد مخلوف ، عماد حلمى ، محمد حموده ، علاء عبد العظيم ، محمد ظريف "إيقاف" ، أحمد جمعه وجميعهم لاعبين من الركائز الأساسية للفريق.

ويحتل دكرنس المركز العاشر بالمجموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد نقطتين عقب نهاية الجولة الثانية ويستقبل الخميس المقبل على ملعبه سبورتنج ضمن مباريات الجولة الثالثة.