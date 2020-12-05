طنطا يواصل استعداداته لمواجهة سرس الليان

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يواصل فريق طنطا بقيادة رضا عبدالعال، تدريباته الجماعية، لمواجهة سرس الليان، يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالقسم الثاني.

من المقرر أن يواجه فريق طنطا نظيره سرس الليان، في الثالثة عصر يوم الاربعاء المقبل، على ملعب الأخير، بدوري القسم الثاني.

وعقد رضا عبدالعال، جلسة تعنيف مع اللاعبين بسبب أخطاء المباراة الماضية أمام الترسانة وعدم إستغلال الفرص المتتالية طول المباراة والتفريط في فوز مستحق بسبب التسرع في إنهاء الهجمات .

وطالب عبدالعال، من لاعبيه الفوز في المباراة المقبلة من أجل تصحيح مسار الفريق، والعودة من جديد للدوري الممتاز.